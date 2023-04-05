4 فوائد للصيام أبرزها استقرار السكر فى الدم وتحسين الأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

صوم شهر رمضان يعطى أمعاءنا المرهقة استراحة من المهام كثيفة الطاقة، مثل هضم الطعام واستيعابه، ويمكن أن يقلل من التسمم الداخلى للدم بعد الأكل، وهو عامل خطر استقلابى وجد أنه يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين والسمنة، وإليك فوائد الصيام فى تحسين صحة الأمعاء والتحكم فى نسبة السكر فى الدم، وفقا لما نشره موقع"doctor.ndtv".

فوائد الصيام لتحسين صحة الأمعاء1. السيطرة على نسبة السكر فى الدم

الصيام فعال فى الحد من مقاومة الأنسولين، ويمكن لمرضى السكرى الاستفادة من الصيام، ويمكن أن يساعد الصيام فى الحفاظ على استقرار نسبة السكر فى الدم ومنع حدوث طفرات وانهيارات في مستويات السكر فى الدم.

2. يحارب الالتهاب

يمكن أن يكون للالتهاب المزمن عواقب وخيمة على صحتك، وتظهر الأبحاث أن الالتهاب قد يكون له دور فى تطور الحالات المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدى، ويمكن أن يساعد الصيام فى تعزيز صحة أفضل عن طريق تقليل مستويات الالتهاب.

3. يعزز التمثيل الغذائى

الصيام يعزز عملية التمثيل الغذائى الخاص بك عن طريق زيادة مستويات الناقل العصبى norepinephrine ، مما قد يعزز فقدان الوزن.

4. يزيد من إفراز هرمون النمو

إن هرمون النمو البشرى (HGH) نوع من الهرمونات البروتينية التى تعتبر أساسية للعديد من جوانب الصحة، ويشارك هذا الهرمون الرئيسى فى النمو والتمثيل الغذائى وفقدان الوزن وقوة العضلات، ويمكن للصيام أن يسهل إفراز هرمون النمو فى الجسم.