وكالة تسنيم: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع فى أصفهان

قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، إن طهران أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الليلة الماضية.
وأضافت الوكالة: "كان مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هدفا لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع".
وأضافت أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع، وذكرت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار.
وفى فبراير الماضى، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنها أحبطت هجوما آخر بطائرات مسيَّرة على منشأة عسكرية في مدينة أصفهان، التي تضم أيضا منشآت نووية وسط إيران.
وأضافت الوزارة أن ثلاث طائرات مسيَّرة شاركت في الهجوم لكن لم تحدث أية إصابات.
وكشفت أن أنظمة دفاع جوي إيرانية دمرت إحدى المسيرات، بينما نجحت "الفخاخ الدفاعية" في استهداف مسيّرتين مما ألحق أضرارا طفيفة بمبنى.
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