وكالة تسنيم: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع فى أصفهان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، إن طهران أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الليلة الماضية.

وأضافت الوكالة: "كان مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هدفا لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع".

وأضافت أنه تم إسقاط هذه الطائرة الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع، وذكرت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار.