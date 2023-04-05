وذكر الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بحث مع وزراء خارجية فرنسا كاثرين كولونا، وألمانيا أنالينا بيربوك، وبريطانيا جيمس كليفرلى على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، الدعم المستمر لحلف شمال الأطلسى والدعم الثنائى لأوكرانيا، فى الوقت الذى تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية .

وأعرب بلينكن عن أمله فى نجاح قمة الناتو في ليتوانيا المقرر عقدها في يوليو القادم، وأكد على العمل المستقبلي اللازم لتعزيز ردع الناتو ودفاعه.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون الوثيق لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها، بما يتماشى مع النظام الدولي.