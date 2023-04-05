موقف شهم.. مسئول موقف بالزقازيق يعيد مبلغ مالي كبير تركته سيدة في ميكروباص

الشرقية - إيمان مهنى

موقف شهم، قدمه مسئول بمدينة بالزقازيق، بأعادتة مبلغ مالي كبير لسيدة، تركته في سيارة ميكروباص ، ونزلت بالموقع.

وقال حمدي إبراهيم شهرته حمدي أحرار لـ"اليوم السابع"، و هو مسئول تنظيم حركة ميكروباص الأحرار، انه اثناء مباشرة لعمله، سمع صوت استغاثة و صراخ من سيدة خمسينة، تفيد انها تركت حقبيتها في ميكروباص، فهرعت إليها التي وصفت السائق و السيارة.

وأضاف بقوله، انني مريض قلب و سبق ان أجريت عملية قسطرة منذ أسابيع، لكني بدافع انساني هرعت بسيارة، للبحث علي الطريق عن الميكروباص خشية ان يلاحظ راكب الحقيبة و يأخذها.

و يكمل وصلت إلي الميكروباص بالقرب من كوبري جامعة الزقازيق، أوقفت السيارة، للبحث عن الحقيبة،وجدتها بالفعل في اخر كرسي كما تركتها صاحبتها لم يلاحظها الركاب.

وتابع، سلمتها للسيدة، كما هي وطلبت منها مراجعة أموالها، التي اخبرت انهم 148 الف جنيه، وعرضت علي مكافأة مالية، لكنني رفضت.