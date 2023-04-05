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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 14 رحلة طيران دولية من التشيك وإيطاليا والمانيا وسويسرا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:30 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 14 رحلة طيران دولية من التشيك وإيطاليا والمانيا وسويسرا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 14 رحلة رحلة طيران دولية، تصل من دول أوروبية ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين حتى وصولهم للفنادق مقر إقامتهم. 
 
وتبين من جدول رحلات الطيران المقرر أن تصل اليوم رحلتين من المطارات الإيطالية بينهم رحلة من مطار ميلانو، و3 رحلات من العاصمة التشيكية براغ، واخرى من سويسرا، ورحلة من النمسا، و7 رحلات من المطارات الالمانية. 
 
كما تبين من الرحلات الأسبوعية الوافدة خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم، أن الرحلات تصل من 11 دولة أوروبية فى مقدمتها التشيك وألمانيا، وارتفعت معدلات الوصول خلال الأسبوع 10 رحلات عن الأسبوع الماضى. 
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطريق سريعة حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر. 
 
يذكر أن مدينة مرسى علم، هى مدينة مفضلة عند أغلب الأوروبيين لقضاء إجازاتهم فيها خاصة الإيطاليين، حيث أن أغلب السياح الإيطاليين لم ينقطعوا عن زيارتها طوال العام.

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