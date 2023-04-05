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مصر تؤكد أهمية منح القارة الأفريقية مقعدين دائمين بمجلس الأمن

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:53 م
مصر تؤكد أهمية منح القارة الأفريقية مقعدين دائمين بمجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق
أحمد جمعة

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أكدت مصر في الاجتماع الثاني للمفاوضات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن التزامها الثابت بالموقف الأفريقي الموحد، الوارد بتوافق أوزوليني وإعلان سرت، والذي تم تأكيده من جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2023. 
 
وأكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال إلقاء بيان مصر، أهمية منح القارة الأفريقية مقعدين دائمين، بما في ذلك حق النقض، بالإضافة إلى خمسة مقاعد ضمن الفئة غير الدائمة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية. 
 
كما شدد على أهمية التوافق والحوار خلال المشاورات الحكومية حول إصلاح مجلس الأمن لتحقيق تفاهم مشترك حول كافة جوانب الإصلاح قبل بدء المفاوضات النصية.
 

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