محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة ببا ويوجه بسرعة انهاء مخطط مدينة اهناسيا

اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،المخطط التفصيلي لمدينة ببا، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.

حيث أكد المحافظ أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة،في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ببا وفق توجيهات السيد المحافظ بالانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن المحافظة بهدف التيسير علي المواطنين وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 6 مدن، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة إهناسيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية ذات الصلة.