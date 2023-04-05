ماكرون بعد وصوله الصين: بكين تلعب دورًا رئيسيًا لتحقيق السلام في أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بكين تلعب دورًا رئيسيًا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

وقال ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الصينية: "اقترحت الصين خطة سلام وتظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام".

وسيجري ماكرون محادثات الخميس مع نظيره الصيني شي جين بينج تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.

وتريد باريس إحياء التبادل والحوار على كل المستويات مع الصين بعد انقطاع ناجم خصوصا عن القيود الصارمة جدا التي فرضتها بكين في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19.

ويطغى ملف الحرب في أوكرانيا على هذه الزيارة التي ترافقه فيها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء زيارة دولة تستمر 3 أيام إلى الصين. وصرح في مستهلها أنه يمكن لبكين أن "تلعب دورا رئيسيا" .

وفي أول رحلة له إلى البلد الآسيوي منذ 2019، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.