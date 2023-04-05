قوافل مبادرة حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، بمحافظة البحر الأحمر، لمدة يومين اليوم وغدًا أعمالها بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، بعد أن قضت يومين بمنطقة الامل بمدينة القصير حيث تم اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات مجانًا للأهالى هناك.

ومن المقرر أن تقضى القوافل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا اليوم وغدا 5 و6 أبريل، ومن سفاجا من المقرر أن تنطلق إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

وكانت أعلنت ادارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن تم تقليص عدد القوافل خلال أبريل الجارى إلى 4 قوافل بدلا من 8 تزامنا مع شهر رمضان الكريم.