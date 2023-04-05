فحص 96 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بـ 204 مقرات خلال شهر مارس بسوهاج

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج أنه تم فحص أكثر من 96 ألف و300 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين ، حيث تحظى محافظة سوهاج باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، وأن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة ، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل صحة سوهاج.

كما أشار النجار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وفى مقدمة تلك المبادرات تأتى مبادرة "صحة المرأة" و"صحة الأم والجنين" و مبادرة صحة المرأة تأتى لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

أما مبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.

بالإضافة إلى تقديم خدمة تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل حيث تم فحص ما يقرب من 68 ألف و800 سيدة خلال المبادرتى وذلك في مارس 2023 .

وفى مبادرة "السمعيات" والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 9 آلاف و 500 طفل وذلك خلال شهر مارس لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .

وفى مبادرة الاعتلال الكلوى والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص أكثر من 17 ألف و 100 مواطن خلال شهر مارس 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .

وجاءت مبادرة "كبار السن، ٦٥ سنه وما فوق" والتى تم فحص أكثر من 900 مواطن من خلالها و تستهدف تلك المبادرة الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.