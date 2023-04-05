ضعف الدولار عالميا يدعم استقرار الجنيه أمام العملات بالبنوك المصرية

كتب محمود عسكر

واصل سعر الدولار استقراره في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، تزامنا مع هبوط الدولار عالميًا ومخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي والتى تؤدي لخفض قيمة الدولار في الأسواق العالمية، حيث وصل مؤشر الدولار إلى مستوى قياسي منخفض أكثر من شهرين، ومن ثم تراجعه مقابل سلة العملات، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن خطط وبرامج ترويج ودعم لقطاع السياحة وطرح عدد من الشركات العامة للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.

وهو ما يعنى أن ضعف الدولار وتراجعه أمام سلة العملات العالمية، يساهم بقدر كبير في دعم استقرار الجنيه المصري في السوق المحلية.

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 /4 /2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وكان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم. الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا. وقالت مصادر لليوم السابع إن بيع الشهادات الجديدة عن طريق خدمات الإنترنت البنكى التابعة لبنكى الأهلى ومصر وعن طريق شبكة الفروع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.