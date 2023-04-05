ضبط 2095 عبوة سمن وشاى وفول منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 2095 عبوة سمن وشاى وفول وطحينة منتهية الصلاحية داخل محل بدال تموينى بمركز طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى إلتزام البدالين التموينين بصرف السلع التموينية للمواطنين ومدى جودتها وصلاحيتها والتزام المخابز البلدية بتوفير الخبز المدعم للمواطنين وعدم الازدحام والتكدس ورفع المعاناة عن المواطنين والقضاء على ظاهرة تدوال السلع المنتهية الصلاحية.

وتشكلت حملة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونه على العبوات وقدرها 2095 عبوة سمن حلوب وفول وشاى وطحينة وعسل نحل وعسل أسود ومنظفات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام منتهيه الصلاحيه داخل محل بدال تموينى بدائرة مركز طنطا.

وتم تحرير 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما تم المرور على المخابز البلدية، والتأكد من توافر رغيف الخبز بمواصفات جيدة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.