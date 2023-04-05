وأوضح لي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" اليوم الأربعاء، أن المناطق العشر، هي هونغسيونغ وكومسان ودانغجين وبوريونغ وبويو في إقليم تشونغ تشونغ الجنوبية، المنطقة الغربية فى دايجون، أوكتشين فى إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، سون تشيون وهامبيونغ في إقليم جولا الجنوبي ويونغجو في إقليم كيونغ سانغ الشمالي.

وأشار إلى أن مناطق الكوارث الخاصة ستحصل على دعم مالي حكومي في عملية إعادة الإعمار، وصندوق الإغاثة المخصص للضحايا وتسهيلات أخرى.