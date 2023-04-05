جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية الثلاثاء، مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي.

وقالت بودن إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف لتعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.