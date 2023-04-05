أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان تقدم الحوار الاجتماعي والتزام الحكومة باستمراريته من أجل أن يكون المحرك لتحقيق إنجازات اجتماعية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية الثلاثاء، مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي.
وقالت بودن إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لعرض مشروع جديد للحوار الاجتماعي يهدف لتعزيز الروابط بين الشركاء الاجتماعيين، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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