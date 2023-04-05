درجات الحرارة ترتفع مرة أخرى.. هل نبدأ ارتداء الملابس الصيفية؟ شاهد رد الأرصاد

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة ، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة طفيف ومؤقت على أغلب الأنحاء من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بسبب تأثرنا بمرتفع جوى على سطح الأرض معه كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وتصل العظمى على القاهرة 26 درجة خلال فترة النهار كن يظل إحساسنا بالطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه اعتبارا من يوم الجمعة تعاود درجات الحرارة مرة أخرى فى الارتفاع بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية والصحراء والشرقية فتعود درجات الحرارة فى الارتفاع وتتراوح العظمى على القاهرة من الجمعة حتى الأحد بين 32 و 33 درجة ، وعلى جنوب البلاد تصل ل 36 درجة مئوية .

وفيما يتعلق بنوعية الملابس وسؤال البعض حول اللجوء للملابس الصيفية، أوضحت أن نوعية الملابس خلال هذه الفترة خريفية خلال فترة النهار مع اصطحاب جاكت خفيف ليلا ، وعدم ارتداء الملابس الصيفية خاصة أننا فى فترة تقلبات جوية حادة وسريعة والفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى فى اليوم الواحد .

وأشارت إلى وجود نشاط رياح يومى الجمعة والسبت قد يكون مثير للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة ، منا يجب توخى الحذر خاصة مرضى الجيوب الأنفية والامراض التنفسية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".