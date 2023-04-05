حفل إفطار بكنيسة مدينة نصر الإنجيلية.. ورئيس الطائفة: "ما لناش غير بعض"

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: "نشكر الله على عمق التواصل بين المصريين، ونحن المصريين -مسلمين ومسيحيين- بنكمل بعض، ونشعر بالانتماء معًا، وما لناش غير بعض، وستظل الكنيسة في مصر مفتوحة لكل المصريين".

من جانبه قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: "تمتد علاقتنا التي تملؤها المحبة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس صلابة النسيج المصري".