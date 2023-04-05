تدريب 90 سيدة على إدارة وتشغيل المطابخ وإعداد الولائم وتوزيع 150وجبة يوميًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مبادرة "مطبخ المصرية" بالمدرسة الفندقية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة حياة كريمة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمجهودات التي تبذلها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، الدكتورة أماني شاكر، وعضوات المجلس، في تدريب السيدات، لتبني المشروعات الصغيرة، إضافة لمساعدة المجلس للأسر الأولى بالرعاية، وتنظيم الفعاليات المتعددة ضمن حياة كريمة.

قال الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، أنه جرى تدريب 90 سيدة من قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة ، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم 150 وجبة للأسر الغير قادرة بقرى مركز مطوبس كأحد مخرجات المبادرة.

جاء ذلك بحضور المهندسة سوسن هيبة، وفريدة المزين، والدكتورة ماجدة عمر، عضوات الفرع، وياسمين زكريا، من أمانة المجلس، وبتنسيق شاهندا كمال.

الجدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتتقدم الدكتورة اماني شاكر مقررة الفرع بالشكر لمحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير التوجيه الفني، محمد السبكي وادارة مدرسة الفندقية، لدعمهم وتسير خطوات المبادرة.



اعاداد الوجبات للقومي للمرأة بكفر الشيخ



اعداد الاطعمه وتعليم السيدات اعداد الولائم



الوجبات المعدة لتوزيعها على الاسر الفقيرة



تدريب السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ وإعداد الولائم



تعليم السيدات اعداد الولائم



جانب من اعاداد الاطعمه



جانب من اعداد الاطعمة بورشة قومي كفر الشيخ



جانب من اعداد الطعام



قومي المرأة بكفر الشيخ يوزع 150 وجبة يوميا ضمن حياة كريمة