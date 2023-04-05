اليوم السابع
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المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتدعيم الشبكة بأسيوط بتكلفة 823 مليون جنيه

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:20 م
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتدعيم الشبكة بأسيوط بتكلفة 823 مليون جنيه وزارة الكهرباء -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الأربعاء، عقد مع شركة حسن علام للإنشاءات لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن العقد تضمن إنـشــاء محـطــة مـحـــولات دشلوط جــهــد 220/66/ 11 ك.ف سعـة (3 ×175+ 2×40) م.ف.أ مـن النـوع المعـزول بـالغـاز (GIS ) بنظام تسليـم مفتـاح وذلك لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الاحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.
 
وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالى 823 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 12 شهر من تاريخ توقيع العقد، وتمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

اسيوط



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