المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتدعيم الشبكة بأسيوط بتكلفة 823 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية ل نقل الكهرباء صباح اليوم الأربعاء، عقد مع شركة حسن علام للإنشاءات لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن العقد تضمن إنـشــاء محـطــة مـحـــولات دشلوط جــهــد 220/66/ 11 ك.ف سعـة (3 ×175+ 2×40) م.ف.أ مـن النـوع المعـزول بـالغـاز (GIS ) بنظام تسليـم مفتـاح وذلك لتدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة أسيوط التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الاحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية.