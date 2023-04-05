المئات يشيعون جثمان لاعب بناشئين غزل المحلة وصديقه توفيا فى حادث تصادم

شيع المئات من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جنازة اللاعب أحمد هانى نجيب أحد لاعبى فريق الناشئين بنادى غزل المحلة وصديقه مصطفى عادل صالح بعد لقيا مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجتين ناريتين على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على المتوفين بمسجد عبد الحى باشا خليل بحضور عدد كبير من اصدقائهما، وخيم الحزن على ذويهم حزنا على فراقهما فى هذا الحادث الاليم، وتم دفن الجثامين بالمقابر الجديدة بالمحلة.

وكان قد نشر اليوم السابع صور المتوفين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجتين ناريتين على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش مركز المحلة والذى اسفر عن مصرع2 واصابة الثالث بإصابات متفرقة.

حيث توفى كلا من احمد هانى نجيب لاعب بقطاع الناشئين بفريق غزل المحلة نجل الكابتن هانى نجيب لاعب بلدية المحلة الاسبق، ووفاة صديقه مصطفى عادل صالح أحد مشجعى غزل المحلة واصابة صديقهم.

وتداول أصدقاء المتوفين صورا لهم من بينهما صورة تجمعهما فى مدرجات غزل المحلة خلال للمباراة الأخيرة للمحلة أمام الإتحاد السكندرى الجمعة الماضية والتى انتهت بفوز المحلة بهدفين دون رد.

كما تم نشر صورة من الصفحة الشخصية للمتوفى الثانى مصطفى عادل صالح وهى صورة لوالده المتوفى قام بنشرها على صفحته قبل 24 ساعة من الحادث وكان ينعى فيها والده.

وخيم الحزن بين اهالى مدينة المحلة حزنا على فراق الشابين فى حادث مأساوى وتجمع عدد كبير من اصدقائهم بالمستشفى العام انتظارا لاستخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازتهم لمثواهم الأخير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش.

انتقلت قوة أمنية سيارتى اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى مسرعة بدراجتين ناريتين نتج عنه مصرع 2 واصابة الثالث بإصابات خطيرة، وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين والمصاب للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.