الصحة توجه رسالة عاجلة حول البخاخات طويلة المفعول.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإلتزام بالأدوية الموصوفة خاصة البخاخات طويلة المفعول الخاصة بالانف والفم في رمضان يحمى من المشكلات الصحية للمرضى وحدوث المضاعفات وحثت وزارة الصحة مرضى الربو بالالتزام بتعليمات الطبيب فى رمضان.

وكانت وزارة الصحة قالت أن هناك سوء استخدام لموسعات الشعب بالبخاخات بدون كورتيزون، وتؤدى إلى نتائج سلبية واستخدامها بطريقة خاطئة يسبب مضاعفات على عضلة القلب إلى جانب أنها لا تؤدى لنتيجة فعالة.