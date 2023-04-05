الصحة توجه رسالة عاجلة حول البخاخات طويلة المفعول.. اعرف التفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإلتزام بالأدوية الموصوفة خاصة البخاخات طويلة المفعول الخاصة بالانف والفم في رمضان يحمى من المشكلات الصحية للمرضى وحدوث المضاعفات وحثت وزارة الصحة مرضى الربو بالالتزام بتعليمات الطبيب فى رمضان.
وكانت وزارة الصحة قالت أن هناك سوء استخدام لموسعات الشعب بالبخاخات بدون كورتيزون، وتؤدى إلى نتائج سلبية واستخدامها بطريقة خاطئة يسبب مضاعفات على عضلة القلب إلى جانب أنها لا تؤدى لنتيجة فعالة.
وأضافت، لابد أن تحتوى البخاخات على موسعات للشعب بالإضافة إلى الكورتيزون، حيث إنها لا تسبب زيادة الوزن ولا تسبب أى مضاعفات على المريض مثل الكورتيزون الذى يؤخذ عن طريق الفم، وعلى المريض مضمضة الفم بعد استعمالها لتجنب الإصابة بفطر الكانديدا بالماء العادى، موضحه أن هناك علاجات بيولوجية لعلاج الحالات الصعبة من الحساسية لأن بعض الحالات الشديدة فى نسبة أقل من 5% وليس كل مريض يحتاج إلى العلاج البيولوجى.
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