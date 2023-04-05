السيطرة على حريقين بمنزل وحظيرة مواشى دون إصابات بشرية فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من إخماد حريقين الأول اندلع داخل حظيرة مواشي في مركز أبوقرقاص، والثاني بمفحمة خشب في مدينة العدوة، دون وقوع أي إصابات بشرية، وانتقل فريق من المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريقين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية ريحانة التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة وتبين نشوبه داخل حظيرة مواشي فارغة، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.



كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بنشوب حريق بمفحمة خشب لصناعة الفحم، بشارع البحر اليوسفي في مدينة العدوة، وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة عليه وإخماده ومنع وامتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق بعض الأخشاب المجهزة لصناعة الفحم.



