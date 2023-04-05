الرئيس الروسى: نعمل على إقامة علاقات مع واشنطن قائمة على مبدأ المساواة

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن الوضع في بحر البلطيق ليس مستقرا بشكل كامل، مشيرا إلى أن روسيا تسعى في مسارها لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

وقال فلاديمير بوتين، فى كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، خلال تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بأزمة عميقة، متابعا :"نعمل على إقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على مبدأ المساواة".

وتابع الرئيس الروسى: "نعد لقمة إفريقيا في بطرسبورغ على نحو جاد، وسنكون سعداء لرؤية جميع رؤساء الدول الإفريقية وكذلك المنظمات الإقليمية في القمة، وكذلك هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات مع جمهورية العراق، والعلاقات التجارية بين البلدين تتطور بنحو مستدام، فيما تتنوع البضائع التي يتم تبادلها بين البلدين، ونحن ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وقال فلاديمير بوتين مخاطبا الدنمارك: "نتمنى من السفير الدنماركي أن تسمح بلاده بالقيام بتحقيق دولي شفاف للوقوف على أسباب تفجير "السيل الشمالي"، والقطب الشمالي هي أحد القضايا التي نتمنى أن يتم حلها مع النرويج الذي تمر علاقتنا بها بمشكلات".