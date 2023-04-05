اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:48 م
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الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:28 م
الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة ألعاب نارية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (مليون وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
 
 

العاب نارية

القاهرة

الداخلية

حوادث



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