الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (مليون وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
ألعاب نارية - أرشيفية
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