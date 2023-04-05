الحكومة التونسية تستعرض فرص التعاون مع الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري

أ ش أ

استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن فرص التعاون بين بلادها والوكالة الأفريقية للتأمين التجاري عبر دعم تمويل المؤسسات التونسية ودفع المبادلات التجارية بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء بودن الثلاثاء، مع المدير العام للوكالة الأفريقية للتأمين التجاري مانوال موزاس وفقا لبيان رئاسة الحكومة التونسية.

من ناحية أخرى، أكدت رئيسة الحكومة التونسية ضرورة التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحات التحريضية والحسابات الوهمية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل التي ترأستها نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وعدد من المعنيين.

وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة مواجهة تسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبر هذه المواقع، وقرصنة الصفحات الرسمية وأحداث صفحات وهمية وشبيهة بصفحات هياكل الدولة والشخصيات الرسمية.