البيت الأبيض: وزارة الخارجية استدعت السفير الروسى فى 30 مارس الماضي

وكالات

أعلن البيت الأبيض أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية يوم 30 مارس، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

كما أعرب عن "القلق الشديد من اشتباكات القدس".

وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بأزمة عميقة، بينما تدهورت العلاقات بشكل خطير مع الاتحاد الأوروبي.

وفى سياق أخر، اتّهم بوتين، الأربعاء، الاتّحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان جالاراج.

وقال الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين إنّ "الاتّحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا"، معرباً عن أسفه لأنّ العلاقات بين موسكو وبروكسل "تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة".