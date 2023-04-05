وقال إعلام مجلس السيادة السوداني - في ييان الثلاثاء- أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، كما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين.

وتم خلال اللقاء تناول التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية استقرار السودان وأثره الإيجابي على الاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام في السودان ودعم العملية السياسية، مشيرا إلى أهمية أن تتحلى كافة الأطراف بالمرونة بما يحقق التوافق السياسي.