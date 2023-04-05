البابا تواضروس يستقبل وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، والسفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر والوفد المرافق لهما.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتحدث كذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة منذ القرن الأول الميلاديالتي تعد أقدم مؤسسة مصريه على أرض مصر، واليوم تنتشر الكنيسة في كافة أنحاء العالم، ولفت إلى أن أول كنيسة قبطية تم انشاؤها في أوروبا كانت فيلندن.

ومن جهته أشار الوزير البريطاني إلى الدور الفعال الذي يقوم به الأقباط في المملكة المتحدة.

وعن طبيعة الشعب المصري أشار قداسة البابا إلى الطبيعة الفريده التي تم اكتسابها من نهر النيل حيث يحيا جميع المصريين حول النهر لذا يصف المصريونأنفسهم، بأنهم "أبناء النيل".

وأكد قداسته على أن المصريين حاليًّا في حالة تماسك ويعملون سويًّا على بناء مصرنا الجديدة، مشيرًا إلى أهم ثلاثة تحديات تواجه بلادنا اليوم، وهي التعليموالاقتصاد والإعلام، وأن أي دعم لبلادنا في ملف التعليم سوف يكون له الأثر الطيب، وأننا نعمل جميعًا لتكون بلدنا مصر النموذج المثالي الذي يتمثل به العالمأجمع في التعايش السلمي.

وعن دور الكنيسة في المجتمع وفي التعليم بالأخص أكد قداسة البابا أن الكنيسه لها دور روحي و أيضًا دور اجتماعي وتنشئ مدارس في مصر تخدم كلالمصريين من خلال المكتب البابوي للمشروعات.

وعن ملف حقوق الإنسان أشار قداسة البابا إلى أن مصر تواجه نسبة فقر كبيرة وتعمل جاهدة على تلبية الاحتياجات الأساسية أولًا، وأن الحق في الحياةالكريمة يأتي قبل أي شيء.