وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى أخذت منحى تصاعدياً في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة فى تصرفاتها التي تدفع باتجاه حرب دينية سيصطلي بنارها الجميع.

وطالبت أبناء شعب فلسطين بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم.