اعترافات راكب حاول تهريب أقراص مخدرة: أخفيت المضبوطات داخل إحدى الحقائب

كتب عبد الله محمود

أدلى راكب أجنبى من أصول مصرية بإعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه بتهمة حيازة أقراص مخدرة كانت بحوزته خلال إنهاء اجراءات وصوله مطار القاهرة، حيث كشف المتهم أنه قام بتغليف شرائط الأقراص المخدرة بأغلفة مغايرة حتى يوهم رجال التفتيش الجمركى أنها أدوية علاجية وليست أقراص مخدرة ليتمكن من تمريرها وادخالها البلاد.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه قام إخفاء الأقراص المخدرة داخل أحد الجيوب السرية داخل إحدى الحقائب الخاصة به بعد أن غلفها بأغلفة مغايرة لها ليتمكن من نهريبها، وأنه كان ينوى تهريب المضبوطات التى بحوزته إلى داخل البلاد بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور رئيس الإدارة المركزية، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول كانت بحوزته أثناء إنهاء اجراءات وصوله إلى البلاد.

تم أتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.