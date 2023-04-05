اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع: نحو 78% من الأوكرانيين يثقون في السياسة الخارجية لبلادهم

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:00 م
استطلاع: نحو 78% من الأوكرانيين يثقون في السياسة الخارجية لبلادهم أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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كشف استطلاع للرأي عن أن نحو 78% من الأوكرانيين المستطلعين راضون عن السياسة الخارجية لأوكرانيا، بينما يرى 6% منهم أنها سياسة سلبية.


وقال أندري بيشينكو، رئيس قسم علم الاجتماع في مركز رازومكوف للأبحاث - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الأربعاء إن 16.1% من المستطلعين وجدوا صعوبة في تحديد موقفهم إزاء السياسية الخارجية لأوكرانيا.


ووفقا للاستطلاع، يرى المواطنون الأوكرانيون أن السياسة الخارجية لبلادهم فعالة للغاية من جميع النواحي، حيث رأى 85.6% أنه تم تعزيز علاقات أوكرانيا مع الدول والمنظمات الدولية، فيما وجد نحو 86% أن كييف استطاعت أن تحسن صورتها الدولية أمام العالم.


يذكر أن استطلاع للرأي آخر أجراه مركز رازومكوف للأبحاث في العام الماضي، أظهر أن أكثر من 80% من الأوكرانيين يثقون في رئيسهم فولوديمير زيلينسكي.


أوكرانيا

استطلاع

السياسة الخارجية الأوكرانية

روسيا



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