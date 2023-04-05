اليوم السابع
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أكرم القصاص
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احتفالا بيوم اليتيم.. «حياة كريمة» و«أبوهشيمة الخير» توزعان الهدايا على أطفال أكثر من 11 دار ببنى سويف ضمن حملة تحدى الخير

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:42 م
احتفالا بيوم اليتيم.. «حياة كريمة» و«أبوهشيمة الخير» توزعان الهدايا على أطفال أكثر من 11 دار ببنى سويف ضمن حملة تحدى الخير توزيع الهدايا على أطفال

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في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، وسعيًا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، زارت اليوم مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة أبو هشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أطفال ممثلين لأكثر من ١١ دار لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع بمحافظة بني سويف. 
 
جاء ذلك ضمن حملة "تحدي الخير" ، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتشجيع رجال الأعمال و الفنانين على الدخول في تحدي الخير وزيارة دور الأيتام في المحافظات التابعة لمسقط رأسهم، والاحتفال مع الأطفال.
 
وانطلقت الحملة التي تحمل شعار «خلي الخير خيرين» من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة "أبو هشيمة الخير"، لزيارة دور الأيتام وقضاء وقت مع الأطفال والإفطار معهم بهدف إسعادهم.
وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس مؤسسة "أبو هشيمة الخير" أول من انضم لتحدي الخير، وقام بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقبوله التحدي والانضمام للحملة، وأعلن عن زيارة دور الأيتام في محافظة بني سويف "مسقط رأسه"، مناشدًا رجال الأعمال بالانضمام للتحدي.
 
 
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