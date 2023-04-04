7 نصائح للحفاظ على السيارة من ارتفاع درجة حرارة الجو

كتبت : أماني سمير

مع ارتفاع درجات الحرارة نجد تأثير سلبي واضح على العديد من السيارات سواء من خلال تلف بعض الأجزاء بالسيارة أو عند تغيير اللون الخارجي للسيارة أو تغيير لون التابلوه الداخلي للسيارة وغيرها من عوامل عدة.



لذا يقدم "اليوم السابع" 7 نصائح يجب إتباعها لحماية سيارتك من حرارة الجو وهي كالآتي:

أولا : استخدام عاكس للزجاج الأمامي يعمل على عكس أشعة الشمس عن المقصورة، حيث أن الزجاج الأمامي يعتبر أكبر نافذة تدخل أشعة الشمس من خلاله، وبهذا يمكن حماية لوحة القيادة من التشققات، وحماية عجلة القيادة أيضاً.

ثانيا : استخدام ستائر خاصة بالنوافذ

لتوفير حماية أكبر للمقاعد الجلدية، يُفضل استخدام مرطب مخصص لحماية الأنسجة.

ثالثا : تنظيف المقصورة بشكل دوري، إذ أن الغبار والأوساخ قد تتفاعل مع أشعة الشمس، مع الانتباه على استخدام المنظفات والمواد الخاصة بالسيارات، كاستخدام قماش مصنوع من ألياف دقيقة لتنظيف لوحة القيادة.

رابعا : استخدام غطاء سيارة لحماية السيارة بشكل كامل ولا سيما بطارية السيارة والمحرك، ويفي هذا الغطاء بالغرض في حال عدم توفر مساحة للركن في الظل.

خامسا : استخدام طبقة حماية ويوجد انواع مختلفة منها لأن هذه الطبقة تعمل على حماية الطلاء من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تحمي السيارة من الخدوش التي قد تتعرض لها على الطرقات، وفي هذا الحال لا يستلزم إعادة طلائها مرة أخري

سادسا : يجب تفقد العجلات بشكل دوري لان ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تضخم العجلات وانفجارها، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث خطرة، ولتجنب ذلك، ينبغي فحص ضغط الهواء في العجلات وقدرتها على تحمل الحرارة المرتفعة، ويمكن التأكد من الضغط المناسب من خلال الدليل الذي يأتي مع السيارة.

كما يجب إجراء فحوصات روتينية علي المحرك ودورة التبريد والبطارية للتأكد من سلامة المحرك، كالتأكد من مستويات السوائل الخاصة بالمحرك، ومن أهمها:

مستوى ماء المحرك: حيث أنها العامل الذي يحافظ على درجة حرارة المحرك من الارتفاع.

وفحص مستوى زيت المحرك وملاحظة ولونه ولزوجته، إذ أنه تتوفر أنواع زيوت تناسب درجات الحرارة العالية حتى لا تنخفض لزوجته.

سابعا : يفضل إبقاء السيارة في الظل، وتجنب القيادة عند ارتفاع درجة الحرارة كثيراً حتى لا ترتفع درجة حرارة المحرك، وعند ملاحظة ارتفاع مؤشر حرارة السيارة ينبغي ركن السيارة فوراً، إذ أن الاستمرار بالقيادة قد يؤدي إلى أضرار كبيرة بالسيارة وعلى الركاب

تبريد السيارة قليلاً قبل قيادتها في الأجواء الحارة، إذ أن التكييف هو مصدر الرئيسي للتبريد في الصيف

عدم ترك الولاعات أو زجاجات العطور داخل السيارة حيث أنها قد تنفجر داخل المقصورة .