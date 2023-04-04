64 فريقا بالقليوبية يتنافسون فى دورة رمضانية لكرة القدم تحت شعار "الرياضة حياة"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



وفى هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن الفعاليات لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق، ويتم تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من 20 وحتى 30 سنة، على مرحلتين، حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات، والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة.



وتتم التصفيات داخل محافظة القليوبية، خلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل الجارى، وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم، في كافة المجالات.



وتضمنت فعاليات اليوم الأول التصفيات على مستوى إدارة شباب بنها وإدارة شباب طوخ، وأسفرت النتائج عن فوز فريق أتريب بالمركز الأول على مستوى إدارة شباب بنها، وفريق مشتهر بالمركز الأول على مستوى ادارة شباب طوخ، وصعودهما للدور قبل النهائي على مستوى المحافظة.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تخصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية، المركز الأول جائزة مالية قدرها 30000 جنيه، المركز الثاني جائزة مالية قدرها 20000 جنيه، المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، وتأتي هذه الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتنفيذ وإشراف إدارة الرياضة بالقليوبية.