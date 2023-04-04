54 ألفا و848 فرصة عمل وفرها برنامج "مشروعك" لتمويل المشروعات بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير 54 ألف و848 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليار و19 مليون و532 ألف جنيه حيث تم تنفيذ 18 ألف و239 مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى أبريل 2023م.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربى الشبراوى مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع " تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء فى المركز الأول بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2547 مشروع بقيمة 365 مليون و113 ألف جنيه، يليه فى المركز الثانى مركز الزقازيق - حى أول - حى ثان بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2692 مشروع بقيمة 345 مليون و896 ألف جنيه، ويليه فى المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالى عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 815 مشروع بقيمة 327 مليون و128 ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.