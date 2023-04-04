5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023.. إنفوجراف

نجحت دراما رمضان 2023 فى تجسيد المراة المصرية من كفاح وصبر وقوة تحمل، من خلال شخصيات متنوعة ظهرت فى مختلف الأعمال الدرامية، بين النموذج العملى الناجح، والفتاة الشعبية البسيطة القوية والمرأة التى تعمل فى مناصب قيادية، وغيرها من النماذج النسائية القوية.



5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023

نيللى كريم "عملة نادرة"

من الأدوار التى تجسد دور المرأة الإيجابى خاصة المرأة الصعيدية التى ترفض العادات والتقاليد الظالمة وتبحث عن حق المرأة فى الميراث



5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023

ياسمين عبد العزيز "ضرب نار"

تجسد شخصية "مُهرة" فهى فتاة شعبية مكافحة من شبرا مسئولة بشكل كامل عن أخوها وأختها بعد وفاة والدهم، وتعمل فى مصنع "عبايات" بإحدى المناطق الشعبية كى تستطيع تربيتهما



5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023

ريهام حجاج "جميلة"

تجسد دور الفتاة التى لديها الكثير من الطموحات، تعمل "وكيل نيابة" تدافع عن الحق وتسعى فى الوقت نفسه إلى تحقيق ذاتها وتوازن بين الحياة الزوجية ومتطلبات العمل



5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023

روبى "حضرة العمدة"

تجسد دور" صفية" التى تترك حياة المدن وعملها كأستاذ علم نفس فى الجامعة الأمريكية، وتخضع لرغبة الأهل فى صعيد مصر لترشح نفسها عمدة، وتصطدم بالعديد من القضايا المهمة التى تتعامل معها بالحكمة والاتزان



5 نماذج للمرأة القوية فى دراما رمضان 2023

حنان مطاوع "سره الباتع"

تجسد دور "صافية" الفتاة المحبة والغيورة على وطنها بمسلسل "سره الباتع" وتكون أحد أذرع مقاومة الحملة الفرنسية على مصر، وتعيش قصة حب مع السلطان "حامد" الفنان أحمد السعدنى