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5 سلع أهم صادرات مصر إلى السعودية عام 2022.. أبرزها النحاس والفواكه

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 02:00 ص
5 سلع أهم صادرات مصر إلى السعودية عام 2022.. أبرزها النحاس والفواكه صادرات ارشيف
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 2.5 مليار دولار عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 11.2% .

 

وأظهرت البيانات أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022، وفقا لما يلي:

 

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

 

وفي المقابل جاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022، كما يلي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

 

وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13.5%.


صادرات مصر

مصر والسعودية

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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