اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:40 ص
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20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة حقيبتك بالشارع.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:00 ص
20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة حقيبتك بالشارع.. تعرف عليها اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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وضع اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتفادي جرائم سرقة الحقائب في الشوارع، من خلال:
 
١- عدم حمل مستندات مهمة او اثبات شخصية  بالحقيبة
٢- اجعل الحقيبة من ناحية الرصيف وليس الشارع 
٣ - عدم وضع الحقيبة بمنطقة الرقبة خوفًا من ارتطام الرأس بالأرض .
٤- السير عكس اتجاه السيارات .
٥ - السير أعلى الرصيف من أبعد نقطة. 
٦ - التركيز فى أصوات الدراجات النارية عند اقترابها منك وخاصة من الخلف. 
٧ - عدم ترك الحقائب على الكتف دون الامساك بها .
٨ - احذر من تتبعك بعد صرف النقود من ماكينات ATM .
٩ - لا تظهر حافظة النقود أثناء استقلال المواصلات العامة. 
١٠ - التدقيق فى معالم الشخص إذا تم خطف الحقيبة .
١١ - اذا تتبعك اللص داخل مبنى فلا تستقل الاسانسير أو المصعد حتى لا تحاصر .
١٢ - عدم التجول ليلا فى الشوارع المظلمة. 
١٣ - التواجد بالأماكن المضاءة. 
١٤ - الصراخ والاستغاثة حال تعرضك للسرقة. 
١٥-  لا تنشغل بغير الطريق .
١٦ - عدم قبول أي مشروبات أو أطعمة من أي شخص لست على صله به .
١٧ - عدم حمل مبالغ كبيرة داخل الحقيبة .
١٨ – توخي الحذر من وجود بعض النشالين بأسلوب الخطف خلال فترة صرف المرتبات والمعاشات. 
١٩ – اجعل للحقيبة قفل صغير يصعب فتحه 
٢٠ - احذر من المتسولين وأسلوب المغافلة  .

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