20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة حقيبتك بالشارع.. تعرف عليها

وضع اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتفادي جرائم سرقة الحقائب في الشوارع، من خلال:
١- عدم حمل مستندات مهمة او اثبات شخصية بالحقيبة
٢- اجعل الحقيبة من ناحية الرصيف وليس الشارع
٣ - عدم وضع الحقيبة بمنطقة الرقبة خوفًا من ارتطام الرأس بالأرض .
٤- السير عكس اتجاه السيارات .
٥ - السير أعلى الرصيف من أبعد نقطة.
٦ - التركيز فى أصوات الدراجات النارية عند اقترابها منك وخاصة من الخلف.
٧ - عدم ترك الحقائب على الكتف دون الامساك بها .
٨ - احذر من تتبعك بعد صرف النقود من ماكينات ATM .
٩ - لا تظهر حافظة النقود أثناء استقلال المواصلات العامة.
١٠ - التدقيق فى معالم الشخص إذا تم خطف الحقيبة .
١١ - اذا تتبعك اللص داخل مبنى فلا تستقل الاسانسير أو المصعد حتى لا تحاصر .
١٢ - عدم التجول ليلا فى الشوارع المظلمة.
١٣ - التواجد بالأماكن المضاءة.
١٤ - الصراخ والاستغاثة حال تعرضك للسرقة.
١٥- لا تنشغل بغير الطريق .
١٦ - عدم قبول أي مشروبات أو أطعمة من أي شخص لست على صله به .
١٧ - عدم حمل مبالغ كبيرة داخل الحقيبة .
١٨ – توخي الحذر من وجود بعض النشالين بأسلوب الخطف خلال فترة صرف المرتبات والمعاشات.
١٩ – اجعل للحقيبة قفل صغير يصعب فتحه
٢٠ - احذر من المتسولين وأسلوب المغافلة .
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