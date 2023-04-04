20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة حقيبتك بالشارع.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

وضع اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتفادي جرائم سرقة الحقائب في الشوارع، من خلال:

١- عدم حمل مستندات مهمة او اثبات شخصية بالحقيبة

٢- اجعل الحقيبة من ناحية الرصيف وليس الشارع

٣ - عدم وضع الحقيبة بمنطقة الرقبة خوفًا من ارتطام الرأس بالأرض .

٤- السير عكس اتجاه السيارات .

٥ - السير أعلى الرصيف من أبعد نقطة.

٦ - التركيز فى أصوات الدراجات النارية عند اقترابها منك وخاصة من الخلف.

٧ - عدم ترك الحقائب على الكتف دون الامساك بها .

٨ - احذر من تتبعك بعد صرف النقود من ماكينات ATM .

٩ - لا تظهر حافظة النقود أثناء استقلال المواصلات العامة.

١٠ - التدقيق فى معالم الشخص إذا تم خطف الحقيبة .

١١ - اذا تتبعك اللص داخل مبنى فلا تستقل الاسانسير أو المصعد حتى لا تحاصر .

١٢ - عدم التجول ليلا فى الشوارع المظلمة.

١٣ - التواجد بالأماكن المضاءة.

١٤ - الصراخ والاستغاثة حال تعرضك للسرقة.

١٥- لا تنشغل بغير الطريق .

١٦ - عدم قبول أي مشروبات أو أطعمة من أي شخص لست على صله به .

١٧ - عدم حمل مبالغ كبيرة داخل الحقيبة .

١٨ – توخي الحذر من وجود بعض النشالين بأسلوب الخطف خلال فترة صرف المرتبات والمعاشات.

١٩ – اجعل للحقيبة قفل صغير يصعب فتحه

٢٠ - احذر من المتسولين وأسلوب المغافلة .