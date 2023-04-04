اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:48 ص
أكرم القصاص
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وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ووسط

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:06 ص
وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ووسط وكيل أوقاف الإسكندرية أثناء تفقد المساجد
الإسكندرية أسماء على بدر

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قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية من المغرب وحتى قبيل صلاة العشاء شملت عددا من مساجد إداراتى أوقاف (شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها والتأكد من جاهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

 

واختتم جولته بأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد أبى العباس المرسى والقى خاطرة التراويح بالمسجد وسط احتفاء كبير من الرواد.

 

واشاد بالجهد الذى يبذله رجال الأوقاف بالمساجد بدأ من الإمام حتى العامل والقيادات الدعوية مشيدًا بوعى الجمهور السكندرى وثقته برجال الأوقاف والتفاف الجمهور حولهم حيث قدم الجمهور الشكر لأوقاف الإسكندرية قيادة وعاملين لما تقوم به الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف خاصة فى هذا الشهر العظيم.

 


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