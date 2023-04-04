وكيل تعليم الغربية يتفقد سير العملية التعليمية داخل مدارس المحلة

الغربية مصطفى عادل

تفقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مدرسة عبد الغني علي بخيتة للتعليم الأساسي، بإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث تابع سير امتحانات الشهور بعدد من الفصول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان إلى حسن سيرها وسير والعملية التعليمية بالمدرسة.

كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.

وخلال المتابعة بالمدرسة، شهد وكيل الوزارة حصة لمادة العلوم، وأشاد بالجهد المبذول لمعلمة الفصل، سميحة خليفه، والتفاعل الطلابي معها، كما أشاد أيضاً بجهود سامية عبد المنعم، معلمة اللغة الإنجليزية، والتفاعل الجيد والشرح المتميز داخل الفصل.

كما أشاد بالحضور الطلابي المتميز، موجهاً بتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وتنظيم دورات رياضية خلال شهر رمضان، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة تماماً.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة، بقرية صفط تراب، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول وحجرات النشاط.

كما تابع "حسن" التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات بالمدرسة، والذي يهدف إلى وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي، ولتقييم تأثير المناهج المطورة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، و تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.