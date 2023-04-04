وكالة شؤون المسجد النبوى تتيح خدمة التسجيل للاعتكاف خلال شهر رمضان

أ.ش.أ

أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم الثلاثاء، خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك عبر تطبيق "زائرون" للأجهزة الذكية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية كل سبل الرعاية للاهتمام بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم.