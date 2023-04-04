وفد من برلمان "شباب القليوبية" يزور مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

زار وفد من شباب البرلمان برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، قرى قطاع شبين القناطر والمدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برعاية الرئيس السيسي، للتعرف على إنجازات المبادرة وما حققته من تحول حقيقي في مستوى المعيشة وتوفير الخدمات للريف المصرى.

شملت الزيارة الميدانية لوفد البرلمان أعمال تطوير مركز شباب كفر شبين، مركز الأمومة والطفولة وتنمية الأسرة بكفر شبين، المركز الطبي بكفر شبين المركز الطبي بطحانوب، ومركز الأمومة والطفولة وتنمية الأسرة بطحانوب، والمجمع الخدمي بطحانوب، والمجمع الزراعي بطحانوب، والمركز الطبي بنوى، ومركز شباب نوى، والمركز البيطري بطحانوب والمركز الطبي بطحانوب، حيث بلغت عدد مشروعات التطوير في قرى حياة كريمة 744 مشروع بتكلفة تتعدى 7 مليارات جنيه بقرى شبين القناطر.

وأكد الصبروط، أن زيادة وعي الشباب بالقضايا الوطنية والمشروعات القومية أحد أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، وتأتي دائما في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي من بينها تطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إيمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب، كما تشمل العديد من الخدمات والإنشاءات في قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي والري والتي تهدف جميعها إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة أدرجت 27 مركز شباب في خطة التطوير في قطاع شبين القناطر، وتنوعت الأعمال الإنشائية بها بين ملاعب ومباني إدارية وغرف خلع الملابس وأسوار الملاعب وأسوار المراكز.

وتهدف الزيارات الميدانية إلى المشروعات والمبادرات القومية والتنموية الكُبرى التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى تنمية الوعي القومي لدى الشباب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع سواء في تطوير قرى الريف المصري أو غيرها من المشروعات القومية، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

ومن جانبهم أعرب شباب وطلائع البرلمان عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب والطلائع بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

رافق الصبروط، في جولته طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، وذلك بالتنسيق مع المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس المدينة، بعد موافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر تكفه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين القناطر، وأحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، ودعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب، وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.