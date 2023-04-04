وفاة مدير محطة مياه بطنطا صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفه أحد الخزانات

لقى مدير محطة مياه الشرب بقرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء أعمال تنظيف خزان المياه داخل المحطة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بوصول مدير محطة مياه الشرب بقرية نواج مركز طنطا للمستشفي جثة هامدة.
بالفحص تبين أنه أثناء قيامه بتنظيف طلمبة ضخ مياه الشرب بالمحطة، صعقه التيار الكهربائى، وتوفى فى الحال.
وفاة مدير محطة مياه بطنطا صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفه أحد الخزاناتالثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:54 ص
سيارة إسعاف - أرشيفية
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لقى مدير محطة مياه الشرب بقرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء أعمال تنظيف خزان المياه داخل المحطة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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