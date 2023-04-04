وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ هجوم "ريشون ليتسيون" من "الخليل"

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع على مقربة من قاعدة تابعة للجيش، وأن المصابين "جنديان" أحدهما حالته خطيرة.

وأشارت القناة ال 14 الإسرائيلية إلى أنه جرى اعتقال شخص آخر ساعد في تنفيذ عملية الطعن، وذلك بعد عملية مطاردة جرى الاستعانة فيها بالمروحيات.

وفى وقت سابق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شاب فلسطينى، بدعوى تنفيذ عملية طعن، فى مدينة ريشون ليتسيون، جنوب تل أبيب.