وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ هجوم "ريشون ليتسيون" من "الخليل"

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن أحد منفذى عملية الطعن فى مدينة "ريشون ليتسيون" الواقعة إلى الجنوب من تل أبيب، هو شاب من محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، وعمره 20 عامًا، وجرى اعتقاله.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع على مقربة من قاعدة تابعة للجيش، وأن المصابين "جنديان" أحدهما حالته خطيرة.
وأشارت القناة ال 14 الإسرائيلية إلى أنه جرى اعتقال شخص آخر ساعد في تنفيذ عملية الطعن، وذلك بعد عملية مطاردة جرى الاستعانة فيها بالمروحيات.
وفى وقت سابق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شاب فلسطينى، بدعوى تنفيذ عملية طعن، فى مدينة ريشون ليتسيون، جنوب تل أبيب.
وتضاربت الأنباء حول مصير مُنفذ عملية الطعن، وفيما إذا كان هناك آخر ساعده، علما أن تقارير أفادت باعتقال منفذ العملية من قبل إسرائيليين سلموه للشرطة، فيما يتم البحث عن آخر يشتبه كان برفقته.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت إن "قوات كبيرة بمساعدة مروحية تجري عمليات تفتيش وبحث في محيط عملية الطعن، وذلك خشية وجود منفذ آخر".
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