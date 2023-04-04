وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للاجئين

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة للاجئين والدول المستضيفة، مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة بلاده في تحمل أعباء اللجوء.



جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية خلال لقاء الصفدي اليوم الثلاثاء في بروكسل، مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون التنموي بين المملكة والاتحاد الأوروبي.



وأكد الصفدي وفارهيلي عمق الشراكة الأردنية - الأوروبية والحرص المشترك على تطويرها في المجالات كافة.. واتفقا على استمرار التواصل والتشاور لتنفيذ أولوياتها خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والاستثماري، وذلك لتجاوز التحديات الاقتصادية وإسناد برامج التنمية التي تشكل أولويةً في سياسات المملكة الاقتصادية.



وثمن الصفدي برامج الشراكة والدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن والتي تساهم في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وفي إطلاق المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، والمنصة الاستثمارية.



وبحث الجانبان برامج التعاون في مجالات المياه والطاقة، وخصوصاً التمويل الأوروبي لمشروع الناقل الوطني (العقبة-عمان).



واتفقا على التحضير لمؤتمر منصة الاستثمار لدعم الاقتصاد الأردني في الأردن هذا العام، والذي يأتي في سياق برنامج استثمار موجه لدعم الأردن، أعلن عنه فارهيلي خلال زيارته إلى عمّان العام الماضي، والمتمثل بإطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو.



وشكر الصفدي فارهيلي على إنهاء إجراءات توريد الدفعة الأخيرة من القرض الميسر الذي كان قدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في العام 2020 بقيمة 700 مليون يورو.



واستعرض الصفدي وفارهيلي التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني - الأوروبي، والذي عقد في البحر الميت في شهر يونيو الماضي، ولأول مرة خارج مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يعد دليلاً على عمق ومتانة علاقات الشراكة التي تربط المملكة والاتحاد الأوروبي.