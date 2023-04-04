اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:19 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الروسي يتهم "الناتو" بتأكيد توجهاته المعادية لروسيا بضم فنلندا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:03 م
وزير الدفاع الروسي يتهم "الناتو" بتأكيد توجهاته المعادية لروسيا بضم فنلندا وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو
أ ش أ

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اتهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، حلف "الناتو" بأنه يؤكد توجهاته المعادية لروسيا" بضم فنلندا إلى صفوفه، محذرا من أن هذا سيعزز مخاطر توسع المواجهة.
 
وقال شويجو - في تصريح اليوم الثلاثاء "إن حلف شمال الأطلسي يعمل على تعزيز مساره المناهض لروسيا، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع".
 
وأضاف: "يعمل "الناتو" أيضا على زيادة استعداده القتالي ويكثف أنشطته بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، مما يخلق خطرا لتوسيع الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كل هذا لن يؤثر على نتيجة العملية الخاصة بأوكرانيا. يُذكر أن فنلندا، الواقعة على الحدود مع روسيا، ستنضم اليوم إلى حلف شمال الأطلسي رسميا.

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

سيرجي شويجو

الناتو

روسيا والناتو



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