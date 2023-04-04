وزارة الخارجية السورية تحذر إسرائيل من تصعيد شامل

كتب أحمد جمعة

حذرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل ورعاتها من مخاطر السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار، مشيرة إلى شن قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأيام الأربع الماضية اعتداءات طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها أدت الى استشهاد مدنيين وإصابة عدد آخر وإلى أضرار مالية.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية لا تتلطى فقط خلف مظلة الحصانة والدعم اللامحدود من قبل حماتها، وإنما تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية الى الاعتداءات والجرائم الخارجية في تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف لتكريس قانون القوة وشريعة الغاب بدلاً من قوة القانون والقيم الإنسانية.