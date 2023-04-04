وحدة وطنية بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يتناول الإفطار على مائدة رحمن مسيحية

فاجأ محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الثلاثاء، الأهالى، بوصوله قبيل آذان المغرب إلى مائدة رحمن، بمدينة الغردقة، يقيمها محارب عجايبى وأخوته للصائمين المسلمين لتناول الإفطار، حيث حرص المحافظ على تناول الإفطار مع المواطنين.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للمقدس محارب عجايبى، لحرصه واستمراره فى إقامة مائدة افطار سنويًا فى شهر رمضان بمدينة الغردقة، معربًا له عن خالص تقديره على هذه اللفتة التى تجسد المعنى الحقيقى للوحدة الوطنية وتبرهن على أن المصريين جسد واحد.

أشار المحافظ، إلى أن هناك شواهد عديدة أثبتت نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى أن يكون الأقباط والمسلمين روح واحدة، فقد أصبحت الأعياد المسيحية كما الأعياد الإسلامية، ومشاركة الرئيس بنفسه فى مختلف أعياد المصريين مسلمين ومسيحيين، وكما نشارك الإخوة الأقباط أعيادهم فإنهم يشاركوننا أعيادنا، وكل ذلك يؤكد أن المصريين فى رباط إلى يوم الدين، كما أن فعل الخير هو أمر توصى به كل الأديان.

سادت حالة من الفرحة والترحيب من قبل المواطنين، لحرص محافظ البحر الأحمر على تناول الإفطار معهم، وتبادل الحديث معهم، والتقط عدد منهم صورًا تذكارية مع المحافظ، وقالوا" بنشكر اخوتنا الأقباط، واحنا كلنا واحد نشاركهم مناسباتهم ويشاركونا فى مناسباتنا، وربنا يحفظ مصر ويديم بيننا التسامح والمحبة والسلام".

من جانبه، وجه المقدس محارب عجايبى، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على هذه اللفتة الكريمة، واختياره مائدة الإفطار التى يقيمها، قائلًا " أحلى ما فى هذه اللفتة أنها جاءت بشكل مفاجئ، ومن المسئول الأول عن المحافظة، لتبرهن على روح المحبة والتسامح وتشجيع الدولة ودعمها لكل ما يصب فى صالح الوحدة الوطنية".

وتابع : مائدة إفطار الصائمين توارثناها أبًا عن جد، وتعودنا عليها منذ نشأتنا بالأقصر، ومازال شقيقى يحافظ عليها ويقيم المائدة بالأقصر، ومنذ أن نقلت نشاط عملى منذ 2015 إلى مدينة الغردقة وأنا أقيم تلك المائدة بالغردقة، وخلال العامين الماضيين والضوابط الاحترازية التى منعت إقامة الموائد بسبب كورونا، لم تتوقف المائدة السنوية وكنا نوزع وجبات الإفطار “ديليفرى” ومغلفه، والطهى يتم على أيدى شيفات مهرة ومميزين والوجبات متنوعة ما بين لحوم ودواجن وحلوى مختلفة، وبعد إعلان مجلس الوزراء عن إعادة فتح موائد الرحمن للمواطنين بضوابط، جهزت موقعًا كبيرًا لاستقبال الصائمين على مدار الشهر الكريم، ومحافظة البحر الأحمر قدمت كل التسهيلات وفقًا للضوابط القانونية.