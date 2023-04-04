وحدة تكافؤ الفرص بالخارجة تنفذ معرض لتسويق منتجات القرى بأسعار مخفضة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، معرض قريتى منتجة تحت اشراف دارين حسين مدير الوحدة بالمركز ، ومتابعة جهاد المتولى رئيس المركز، وذلك لتسويق منتجات الوحدات القروية، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن أسعار المنتجات في متناول الجميع بدءًا من (5) جنيهات لطبق الخضروات، مؤكداً على استمرار المعرض حتى اليوم الثلاثاء، مؤكداً على أن مشروع القرية المنتجة، تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والخضروات، ومنتجات القرى من الخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نفذت معرض المنتجات البيئية واليدوية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وإشراف أمنية مسعود مسئول الوحدة بالمحافظة وتضمن أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، مؤكدةً قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية، ودعم الأنشطة التى تتكامل و تتشابه مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية.