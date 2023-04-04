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هل تُبطل سرقة الـ"واى فاى" الصيام؟.. نقلا عن "برلمانى"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:18 م
هل تُبطل سرقة الـ"واى فاى" الصيام؟.. نقلا عن "برلمانى" سرقة الواى فاى - برلمانى
كتب علاء رضوان

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " هل تُبطل سرقة واى فاى الصيام؟"، استعرض خلاله فتوى من الأزهر والإفتاء تكشف عن الجزاء والذنب وتوضح الحكم الدينى لهذه الحالة، والقانون يصنفها على أنها جريمة "هاكر" وعقوبتها تصل للحبس والغرامة، وذلك فى الوقت الذى يستخدم الكثيرون، طرقا غير شرعية لاختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بغيرهم، ويزداد هذا الأمر مع دخول شهر رمضان لمشاهدة البرامج والمسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "اليوتيوب"، وذلك قبل عرضها على شاشة التلفزيون، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

هل تُبطل سرقة "واى فاى" الصيام؟.. فتوى من الأزهر والإفتاء تكشف عن الجزاء والذنب.. وتوضح الحكم الدينى لهذه الحالة.. والقانون يصنفها على أنها جريمة "هاكر" وعقوبتها تصل للحبس والغرامة

 

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                                        برلمانى 

سرقه الواى فاى

شبكه الانترنت

شهر رمضان

سرقه الواى فاى في رمضان

دار الإفتاء وسرقه الواى فاى

عقوبة الهاكرز

قانون تقنيه المعلومات

جواز استخدام شبكات الاتصال

برلماني

مجلس النواب

استخدام الشبكة دون إذن صاحبها

حمايه البيانات

حرمة الحياة الخاصة



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