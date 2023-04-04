هل تُبطل سرقة الـ"واى فاى" الصيام؟.. نقلا عن "برلمانى"

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " هل تُبطل سرقة واى فاى الصيام؟"، استعرض خلاله فتوى من الأزهر والإفتاء تكشف عن الجزاء والذنب وتوضح الحكم الدينى لهذه الحالة، والقانون يصنفها على أنها جريمة "هاكر" وعقوبتها تصل للحبس والغرامة، وذلك فى الوقت الذى يستخدم الكثيرون، طرقا غير شرعية لاختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بغيرهم، ويزداد هذا الأمر مع دخول شهر رمضان لمشاهدة البرامج والمسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "اليوتيوب"، وذلك قبل عرضها على شاشة التلفزيون، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل تُبطل سرقة "واى فاى" الصيام؟.. فتوى من الأزهر والإفتاء تكشف عن الجزاء والذنب.. وتوضح الحكم الدينى لهذه الحالة.. والقانون يصنفها على أنها جريمة "هاكر" وعقوبتها تصل للحبس والغرامة