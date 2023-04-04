هل تواجه مشكلة في النوم ليلاً؟ 5 مشروبات يمكن أن تساعد

كتبت إيناس البنا

هل سبق لك أن لاحظت كيف يقلل الحرمان من النوم من كفاءتك وتركيزك ومستويات طاقتك؟ هذا لأن جسمك يطلق مواد كيميائية أثناء النوم تساعد في إصلاح الخلايا وتنظيم كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم.

ووفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري والاكتئاب والسمنة، يمكن أن تساعد بعض المشروبات في تحسين جودة نومك وتخفيف اضطرابات النوم مثل الأرق، تحتوي على مكونات مثل التربتوفان والميلاتونين، بينما يعمل البعض الآخر على تقليل آلام المساء وعدم الراحة، ومع ذلك، يجب تجنب تناول الكثير من المشروبات، خاصة إذا كانت المثانة حساسة.

مشروبات يجب أن تحاول تحسين نومك

شاي البابونج

شرب شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يحسن نومك. له تأثير مهدئ يساعد على النوم ويحسن نوعية نومك. من الأفضل شرب الشاي قبل 45 دقيقة على الأقل من النوم لأنه يمنح جسمك متسعًا من الوقت لمعالجة العناصر الكيميائية التي تجعل البابونج مهدئًا قويًا.

حليب الكركم

يحتوي حليب الكركم على العديد من الفوائد الصحية ، أحدها تعزيز النوم الصحي، له خصائص مضادة للالتهابات ومناسب لمن يعانون من الأرق أو النوم المضطرب.

شاي النعناع

يعتبر شاي النعناع من أنسب مشروبات ما قبل النوم. يساعد على استرخاء عضلاتك ويقلل من القلق ويمكّنك من النوم لفترة أطول. مناسب لصحتك لأنه لا يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة القوية.

شاي الليمون والزنجبيل

يعد شرب شاي الليمون والزنجبيل قبل النوم طريقة جيدة لإرخاء جسمك. يهدئ عقلك ويعزز النوم. كما أنه يحسن أنماط نومك ويوفر لك الراحة من عسر الهضم الذي قد يعيق نومك.

شاي أخضر

يمكن أن يؤدي شرب الشاي الأخضر طوال اليوم إلى تحسين جودة نومك. يحتوي على الثيانين الذي يعزز النوم ويقلل الهرمونات التي تسبب التوتر. ومع ذلك ، تجنب شربه قبل النوم لأنه يحتوي على مادة الكافيين ، مما يجعل النوم صعبًا.

نصائح لتعزيز جودة النوم

فيما يلي بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين جودة نومك

يجب أن تتبع جدول نوم وتلتزم به. لديك ساعات استيقاظ ونوم ثابتة ؛ لا تبقى مستيقظا إذا كنت متعب.

لا تستخدم الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يعيق جودة نومك.

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ليلًا ، فتجنب القيلولة الطويلة أثناء النهار.

الامتناع عن شرب الكحوليات ليلاً لأنها تؤثر على هرموناتك وتزعج نومك.

يمكنك أيضًا الاستحمام بماء ساخن لتهدئة عقلك وإرخاء عضلاتك.